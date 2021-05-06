Мост на трассе Н-17 был построен 61 год назад и находился в предаварийном состоянии.

Укравтодор готовится заново построить мост, обрушившийся во Львовской области 3 мая. На участке расчищают мусор и выполняют необходимые работы для скорейшего восстановления сооружения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава агентства Александр Кубраков.

«Сегодня уже начаты работы по ликвидации последствий разрушения и подготовительные работы для будущего строительства. За день разобрали и вывезли части заваленной секции моста», - проинформировал он.

Мост на трассе национального значения Н-17 был построен 61 год назад и находился в предаварийном состоянии, ведь с момента возведения ни разу капитально не ремонтировался. В 2015-2017 годах на этой трассе провели средний ремонт, но аварийный мост не трогали – на нем просто поменяли верхний слой асфальта.

В прошлом году этот мост внесли в перечень объектов, которые будут восстановлены благодаря программе президента Владимира Зеленского «большое строительство». Проектная документация уже на финишной стадии, поэтому к ремонту приступят быстро.

"Этот случай очень похож на историю почти годичной давности. В конце мая 2020 года в Днепропетровской области произошло разрушение секции моста через Чертомлык на дороге Н-23. За 7 месяцев переправа было полностью восстановлена, и в декабре мы открыли движение уже новым мостом», - отметил Кубраков.

По словам главы Укравтодора, проведенное в прошлом году исследование показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 уже находятся в предаварийном состоянии.

«Годами разрушенные мосты просто никого не интересовали, или сразу после очередных выборов превращались в долгострои. Благодаря президентской программе «Большая стройка» и Национальной программе восстановления мостов уже в прошлом году нам удалось обновить 158 мостов на дорогах государственного значения, не менее 160 – запланировано в 2021 году. Для сравнения – в 2017-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране», - сообщил Кубраков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь