В Киеве открыли "кризисную комнату" для жертв семейного насилия (фоторепортаж)
В столице сегодня начала работу «кризисная комната» для людей, пострадавших от семейного насилия.
Как сообщила пресс-служба полиции Киева, сегодня состоялось открытие этого специализированного учреждения в Подольском районе.
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Помещение предназначено для экстренного размещения жертв домашнего насилия, если они нуждаются в немедленной изоляции от обидчика и получении другой помощи от специалистов, в том числе - полиции.
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда сообщила, что помещение рассчитано на восемь человек, которые могут проживать там в течение 10 суток и находиться на полном социальном обеспечении.
«В период пребывания в комнате кризисного реагирования пострадавшим оказывают необходимую помощь профильные службы. Если за это время не удалось решить вопрос возвращения человека домой, то в дальнейшем рассматривается вопрос устройства в приют или другое специализированное учреждение», - рассказала она.
В полиции отмечают, что о фактах домашнего насилия необходимо немедленно сообщать на бесплатную «горячую» линию по номеру 15-00 или на спецлинию полиции 102.
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