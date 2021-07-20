Мальчику стало жалко пожарных, когда те тушили огонь во время жары.

В Харькове произошла трогательная история. Мальчик, которого зовут Александр, купил для пожарных бутылки с холодной водой. За это он получил отличный подарок. Пожарные отблагодарили школьника за его поддержку.

О том, что добро всегда возвращается, рассказали в сюжете ТСН.

Так, мальчик шел по городу, когда увидел, как пожарные тушат пожар в многоэтажке. В то время на улице было +40 градусов, стояла ужасная жара. Школьник решил поддержать пожарных, поэтому приобрел для них несколько бутылок холодной воды.

Поступок Александра умилил пожарных, поэтому они решили отблагодарить его за такую доброту. Школьника пригласили на аэродром, для него там устроили экскурсию и показали технику. Кроме этого, пожарные совершили вместе с Сашей и его родственниками ознакомительный полет над Харьковом.

"Просто бутылка воды, и просто тем людям, которые в этом позарез нуждаются. Маленький поступок ни к чему не обязывает с одной стороны. А с другой стороны, какой классный человек сейчас становится взрослым и как круто, что мы живем в одной стране", - прокомментировал поступок школьника из Харькова ведущий "Сніданку" Руслан Сеничкин.

Ранее УНИАН уже сообщал о спасении кота, который застрял в окне во время непогоды в Киеве. Животное пыталось вернуться домой и едва не погибло.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко