Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.

"Я инициирую увеличение выплаты одноразовой материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тыс. грн до 50 тыс. грн. Мы предусмотрим эти средства в программе "Защитник Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

Видео дня

"Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тыс. грн. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тыс. грн", – отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны. Эти средства направят на программу "Защитник Киева", на социальную защиту ветеранов и субвенцию в госбюджет для обеспечения мер по обороне, сообщил во время сессии Виталий Кличко.