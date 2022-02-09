ОАСК признал такое требование незаконным.

В "Дие" появилась услуга по предоставлению справки о несудимости. Ранее эта услуга была доступна и на сайте сервисного центра МВД.

Как сообщает УНИАН, "Дия" требует от пользователей, которые хотят получить справку о несудимости через приложение, продублировать свою фамилию, имя и отчество на русском языке.

Также необходимо предоставить информацию о типе и цели запроса справки, отметить свое место рождения и предоставить контактные данные.

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Пользователи начали массово интересоваться причинами требования продублировать ФИО на русском. Ответ на вопрос можно найти в самом приложении.

"Персонально-справочный учет начали вести еще в советское время, когда процессуальные документы составляли преимущественно на русском языке. Именно поэтому для более точной идентификации необходимо предоставить ваши ФИО на русском", - говорится в справке "Дии".

Заметим, что в веб-версии портала "Дия" получить справку о несудимости пока невозможно. Там предупреждают, что услуга "находится на этапе реинжиниринга".

Вместо этого предлагают перейти на сайт Главного сервисного центра МВД Украины, с помощью которого уже длительное время так же можно получить справку о несудимости. На сайте центра для этого тоже требуется введение ФИО на русском.

Также стоит отметить, что в ноябре Окружной админсуд Киева признал требование МВД дублировать ФИО на русском для получения справки о несудимости незаконным. Впрочем от этого требования до сих пор не отказались.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2021 года Верховная Рада поддержала введение нового е-документа - электронного удостоверения ветерана войны.

Кроме того, в "Дии" можно в онлайн-режиме менять место регистрации. К тому же Пенсионный фонд планирует добавить к приложению пенсионное удостоверение.

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