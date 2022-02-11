"Девочка-каучук" меньше чем за 11 секунд преодолела дистанцию в 20 метров, "сложившись" в сложную гимнастическую фигуру.

В Милане (Италия) 11-летняя цирковая акробатка из города Подольск Одесской области София Теплая установила мировой рекорд.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

"Юная акробатка София Теплая получила сертификат Книги Рекордов Гиннеса. Украинка преодолела дистанцию 20 метров contortion roll за 10,49 секунды!", - заявила Ветрова. Она отметила, что Тепла стала единственной украинкой, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов Lo Show Dei Record в Милане.

В Италии девочка представляла номинацию "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров contortion roll". Так называется прогиб тела назад до того момента, пока ноги не коснутся головы. Для мирового рекорда преодолеть 20 метров в таком положении тела нужно было быстрее, уже зарегистрированное в Книге Рекордов Гиннеса, – 13,2 секунды.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля стало известно, что в Милане (Италия) 10 февраля 11-летняя акробатка София Теплая из города Подольск Одесской области попробует установить мировой рекорд. Теплую называют "девочка-каучук", она в Украине уже известна своими рекордами. В частности, в 2018 году в возрасте 7 лет девочка установила Национальный рекорд Украины по наибольшему количеству акробатических элементов в одном выступлении в исполнении ребенка. Тренером девочки является ее мать – Марина Теплая.

Напомним, 16 октября 2019 года София Теплая выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение. В то время девочка представляла Украину на 20-м Международном фестивале цирковых искусств в городе Латина (Италия).