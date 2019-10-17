Юная гимнастка-рекордсменка из Одесской области выступила перед Папой Римским и получила его благословение (фото)

София Теплая 16 октября выступила на главной площади Ватикана.

Установившая в 2018 году национальный рекорд юная гимнастка из Одесской области София Теплая выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение.

Об этом сообщается на официальной странице Национального цирка Украины.

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«Серебряный призер 2019 года Киевского международного молодежного фестиваля циркового искусства «Золотой Каштан» София Теплая - студия танца и циркового искусства «Грация», город Подольск, Одесская область - выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение и похвалу», - сказано в сообщении.

Девочка 16 октября выступила на главной площади Ватикана.

Данную информацию подтвердила мать спортсменки Марина Теплая, которая является руководителем студии «Грация». По словам Теплой, девочка получила в подарок от Папы Римского крестик.

Как отмечается, гимнастка Теплая представит Украину на ХХ Международном фестивале цирковых искусств, который пройдет в городе Латина (Италия) с 17 по 21 октября.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года 7-летняя жительница города Подольск Одесской области София Кострицкая (Теплая) установила национальный рекорд по наибольшему количеству акробатических элементов в одном выступлении в исполнении ребенка. В частности, девочка менее чем за 4 минуты выполнила 111 уникальных акробатических элементов. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов Украины.