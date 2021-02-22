Бывший топ-менеджер банка направлялся в Австрию.

Бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка задержали в международном аэропорту Борисполь в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Самолет с бывшим топ-менеджером банка на борту направлялся в Австрию. По данным бюро, генпрокурор согласовала сообщение ему о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН