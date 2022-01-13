Местные жители обеспокоены - женщина оставила хлам под подъездом и не дает забрать.

Склонная к накоплению мусора дома пенсионерка из Днепра сменила квартиру и перевезла хлам с собой. Правда, в новую квартиру мусор так и не занесла.

Об этом рассказала в Facebook местная жительница Любовь Бурлакова.

Читайте такжеЖурналисты показали, как одежда из секонд-хенда превращается в горы мусора (фото)Десятки наполненных пакетов и мешков прямо под подъездом - такую картину из окна видят жители многоквартирных домов в Днепре.

По словам Любови Бурлаковой, пакеты принадлежат пожилой местной жительнице, а внутри - мусор. В последнее время женщина жила по другому адресу с сожителем, который умер, а теперь вернулась - с пакетами.

"Бабуля 75 лет вернулась в свою квартиру после многолетней жизни с гражданским мужем (он умер). Вещи ее перевозили Газелью, одной ходки не хватило. В этих мешках - спресованный от времени мусор", - рассказывает очевидица.

Бурлакова отмечает, что сначала владелица собирала мусор у себя дома, потом начала сносить его в новое жилище. По возвращении женщина так и не перенесла свое имущество в квартиру - оставила прямо на улице.

"Теперь это лежит на подступах к подъезду. В квартиру оно просто не умещается, а выбросить хозяйка ничего не дает. Соседи и председатель ЖСК в шоке", - пишет Бурлакова.

Ранее в Харькове душевнобольная женщина завалила квартиру мусором.

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