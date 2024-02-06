В МИДе страны считают, что этот вопрос должен быть урегулирован на европейском уровне.

Генерал Вальдемар Скшипчак предложил правительству Польши в рамках поддержки Киева депортировать всех мужчин призывного возраста из этой страны. По его словам, это помогло бы поддержать украинцев в защите родины. Об этом сообщает польское издание Onet Wiadomości.

В частности, командующий Сухопутных войск в отставке предлагает облегчить работу Офиса президента Украины Владимира Зеленского с украинскими военнообязанными, которые находятся в Польше.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге, и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию", - считает Скшипчак.

В то же время в Министерстве иностранных дел Польши отметили, что осознают проблему, которую создает пребывание военнообязанных украинцев за рубежом, в том числе на территории их страны.

"Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальное решение может быть найдено на европейском уровне", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

При этом там сообщили, что пока "никаких работ в этом направлении в МВД страны и администрации не ведется".

Депортация украинцев из Польши: что известно

В Польше рассказали, будут ли депортировать военнообязанных украинцев. По словам председателя Комитета по иностранным делам Сейма Павла Коваля, депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, противозаконно, приэтом Польша готова создать условия для того, чтобы они сами вернулись в Украину.

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