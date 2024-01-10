Павел Коваль считает, что депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, противозаконно.

Польша не собирается депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для, чтобы они сами вернулись в Украину. Такое мнение высказал глава Комитет по иностранным делам Сейма Павел Коваль изданию Sestry.

Коваль считает, что депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, противозаконно.

"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться (...) вернулись в Украину. То есть нужно позаботиться, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди (...) быть мобилизованными в Украине", - считает он.

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По словам Коваля, если ответ положительный, то таким украинцам могут просто отказать в приеме на работу, а также в продлении статуса временной защиты и выплате пособия.

"Естественно, что человек без работы, без денег и на нелегальном положении долго в стране не продержится", - отметил он.

Депортация военнообязанных украинцев - позиция стран ЕС

Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта о мобилизации мужчин за границей.

В правительстве Германии уже заявили, что не будут заставлять украинцев возвращаться для службы в армии. Позже стало известно, что Эстония готова выдавать Украине военнообязанных беженцев.

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