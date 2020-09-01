Многие родители не верили, что школы в этом году вообще откроют.

Сегодня, 1 сентября, в связи с пандемией коронавирусной болезни школы открылись не во всех регионах. В «красных» зонах обучение проводят дистанционно, в остальных регионах дети сели за парты, но при этом их встретил ряд новаций.

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По рекомендациям Министерства здравоохранения, часть занятий будут проводить на улице. В некоторых школах открыли запасные выходы, а также разделили расписание для учеников разных классов.

По словам продавцов на рынках Киева, цены те же самые, но количество покупателей уменьшилось. То, что школы откроют – верили не все.

«Родители говорят: "Зачем что-то покупать, если мы еще не знаем, будем ли мы идти в школу". Если будем сидеть дома с детьми, то будем писать в старых тетрадках», – отметил один из продавцов Александр.

Обучение в школах в условиях пандемии

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году родители могут самостоятельно выбирать формы обучения для детей, поскольку есть возможность обучаться как в традиционной форме, так и дистанционном, экстернатном или домашнем форматах.

Также будут продолжать транслировать телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобрести знания и пройти обучение дистанционно.

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Автор: Катерина Шварц