Украинские полярники трогательно поздравили соотечественников с Днем вышиванки (видео)

Поздравления словами известной украинской песни они посвятили своему погибшему товарищу.

Украинские полярники, которые сейчас находятся в Антарктиде, записали поздравительное видео ко Дню вышиванки, который отмечается сегодня, 21 мая.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Команда 25-ой Украинской Антарктической Экспедиции присылает свои поздравления всей Украине ко Дню вышиванки. И где бы вы не были, стоит помнить, что мы – украинцы, имеем замечательные традиции", - отмечается в поздравлении.

Как уточняется, свои поздравления словами песни "Два цвета" полярники посвятили памяти Василия Омеляновича - повара экспедиции, который трагически погиб 8 мая.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в третий четверг мая украинцы неофициально празднуют День вишиванки.