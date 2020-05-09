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На украинской антарктической станции покончил с собой повар

13:49, 09 мая 2020
Общество
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Василий Емельянович / Фото: uac.gov.ua

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Василий Емельянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки, снова и снова возвращался к Антарктиде. Пятая зимовка стала для него последней. В последнем сообщении в Фейсбуке он призвал чтить и уважать людей и дома, где нас ждут.

Как отмечается, обязанности повара на станции сейчас по очереди будут выполнять все другие участники экспедиции.

Как сообщал УНИАН, несколько недель назад 25-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский".

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