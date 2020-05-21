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День вышиванки: как поздравляют украинцев с праздником иностранные посольства (фото)

14:23, 21 мая 2020
Общество
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День вышиванки празднуют в Украине / фото УНИАН

Сегодня отмечается, хоть не официальный, но символический для украинцев праздник – День вышиванки. С праздником уже поздравили граждан президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская.

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В целом поздравления по случаю Дня вышиванки звучат со всего мира. Как и каждый год, активно поздравляют с этим праздником представители посольств разных стран.

УНИАН собрал самые разнообразные пожелания от дипломатических учреждений и фото их представителей в красивых вышиванках.

Так, посольство Нидерландов в Украине по случаю праздника презентовало специальный проект – "нидерландскую вышиванку". В нем, как отмечается на странице посольства в Facebook, рассказывается о традиции двусторонних отношений Нидерландов и Украины. А орнаменты и цвета нидерландского острова Маркен, символичность подобранных элементов и типичные украинские техники вышивки гармонично соединились в целостную картину.

Посол Нидерландов и команда посольства / facebook/DutchEmbassyUkraine

Одела сегодня свои лучшие вышитые рубашки по случаю Дня вышиванки команда посольства США. "Празднуйте сегодня вместе с нами и делитесь вашими фото любимых вышиванок", - призывают работники дипучреждения.

Поздравление от посольства США в Украине / фото: facebook/usdos.ukraine

Присоединилось к сегодняшнему празднику также посольство Великобритании в Киеве. Многие его сотрудники показали сегодня свои вышитые рубашки и платья.

Приветствие от посольства Британии / фото: facebook/ukinukraine

Посольство Швейцарии в Украине также искренне поздравило всех с Днем вышиванки. Особые поздравления из всех уголков мира, в частности, звучат от бывших послов в Украине.

Приветствие от посольства Швейцарии / фото: twitter/ambsuissemaroc

Свои поздравления с Днем вышиванки выразило посольство Германии в Киеве. В этот день дипучреждение решило также разыграть три немецко-украинские вышиванки.

Поздравительный коллаж от посольства Германии / фото: facebook/deutschebotschaftkiew

Работники посольства Чешской Республики в Украине по случаю праздника тоже одели свои вышитые рубашки, поздравляя всех с Днем вышиванки.

Работники чешского посольства поздравляют с Днем вышиванки / фото: facebook/CzechEmbUA

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине в третий четверг мая празднуется День вышиванки, в этом году праздник пришелся на 21 мая.

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