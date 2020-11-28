Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового профессионального праздника - Дня работника системы финансового мониторинга, который будет отмечаться ежегодно 28 ноября.
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Текст указа обнародован на сайте президента.
"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю ... Установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Что этому предшествовало
- 25 сентября Владимир Зеленский подписал указ, которым в Украине устанавливается официальный праздник - День виноградаря и винодела.
- Президент отметил, что виноделие является важной составляющей для развития сельского хозяйства, инфраструктуры и рабочих мест в сельской местности.
- Праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.
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