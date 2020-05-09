В Киеве Парк Вечной Славы дезинфицируют каждые полчаса (фото)

В парке почтили память погибших во Второй мировой войне.

Парк Вечной Славы в Киеве дезинфицируют каждые 30 минут.

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Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, столичный Парк Вечной Славы, где 9 мая чтят память погибших во Второй мировой войне, сейчас работает, но с определенными карантинными ограничениями.

Подъезд к парку перекрыт с разных сторон, там стоит полиция, пропускают только пешком. Площадь Славы имеет фильтрационные коридоры, где людей делят на разные входы и пропускают по очереди, чтобы не было скопления.

К тому же, как сообщается, каждые полчаса на аллею выходит группа в специальных защитных костюмах, которая дезинфицирует аллею и подходы к памятнику.

В целом обстановка в парке спокойная, все стараются придерживаться карантинных требований.