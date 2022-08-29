День памяти защитников Украины отмечается 29 сентября.

Ежегодно в Украине 29 сентября отмечается День памяти защитников Украины, погибших за независимость и свободу нашей страны. Дата события выбрана неслучайно, ведь в эту дату произошла Иловайская трагедия, в которой трагически погибли украинские военные.

В этот день можно посетить церковь и помолиться за всех погибших защитников Украины. А если вы также хотите попросить благословения для бойцов на передовой - вам пригодится молитва за воинов.

День памяти защитников Украины - история памятного дня

Дата установлена указом Владимира Зеленского в 2019 году в память о трагических событиях 29 августа 2014 года в Иловайске Донецкой области.

Відео дня:

С середины августа в городе шли ожесточенные бои между оккупантами и военными ВСУ. 24-25 августа украинские батальоны попали в окружение. 28 августа в результате переговоров было принято решение о выводе украинских защитников через "зеленый коридор".

Однако 29 августа российские военные открыли огонь по эвакуационной колоне. По официальным данным, 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

Мероприятия в честь Дня памяти защитников Украины

В 10:00 по Киеву в честь события ежегодно объявляется общенациональная минута молчания. Также приостанавливается движение транспорта и трансляция развлекательных теле- и радиопрограмм. В этот день все государственные флаги на зданиях приспускаются.

В Киеве всех погибших за время войны защитников Украины поминают на площади у Михайловского Златоверхого собора, у Стены памяти погибших героев. По всей Украине 29 августа также проводятся фотовыставки и информационные мероприятия, а в кинотеатрах показывают документальное кино про украинских воинов.

Вечная память героям Украины - картинки

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