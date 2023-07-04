Сегодня в Украине отмечается молодой праздник, посвященный всем полицейским нашей страны.

Сегодня, 4 июля, отмечается День полиции Украины - молодой профессиональный праздник служителей правопорядка. Полицейские в этот день принимают поздравления от родных и друзей, а также коллег и начальников. В полицейских участках в этот день проводятся награждения лучших сотрудников или корпоративы, если праздник выпал на выходной.

День Национальной полиции - история праздника

День полиции Украины был установлен указом Петра Порошенко в 2015 году. Отмечался он 4 августа в день принятия закона об этом празднике. В 2017 году новый указ изменил дату празднования на 4 июля. В эту дату первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

День полиции - картинки, стихи и проза

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Видео дня

Поздравляю с Днем полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.

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В день полиции поздравить

Славных я хочу бойцов.

За порядок в Украине

Каждый жизнь отдать готов.

Благодарность вам, ребята,

За отвагу, адский труд.

Результаты пусть работы

Все печали унесут.

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С Днем национальной полиции! Доблестных украинских полицейских спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается с каждым днем! Оставайтесь достойными представителями своей доблестной профессии! С праздником!

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Вам пожелать хочу, ребята,

Иметь достойную зарплату,

Надежных преданных подруг,

Звезд на погоны и заслуг.

Силы, доблести желаю

И заслуженных наград.

На пути к великой цели

Вам сломить все сто преград.

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Охраняют в Украине

И порядок и покой.

Службу чтят, несут прилежно,

Каждый 1-й тут - герой.

Не грустят, не унывают

В целом - весело живут.

Скоро, знают точно, власти

Всем по "звездочке" дадут.

Продолжайте в том же духе

Охраняйте сон страны,

Поздравляю с Днем ​​полиции,

Наши смелые сыны!

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День полиции сегодня

Отмечает вся страна.

Знаем все, что служба эта

И опасна и трудна.

Сил желаю и здоровья

Нашим полицейским,

Чтобы дать отпор достойный

Планам лиходейским.

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Работников полиции Украины поздравляем,

Вы наши верные защитники. И потому

Всего вам только наилучшего желаем

Ну и, конечно, защищать страну.

Пусть будет всё у вас прекрасно,

Доходы неизменно пусть растут.

И небосвод пусть будет ясным,

И дома радости пусть ждут.

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Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.

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