Сегодня, 4 июля, отмечается День полиции Украины - молодой профессиональный праздник служителей правопорядка. Полицейские в этот день принимают поздравления от родных и друзей, а также коллег и начальников. В полицейских участках в этот день проводятся награждения лучших сотрудников или корпоративы, если праздник выпал на выходной.
День Национальной полиции - история праздника
День полиции Украины был установлен указом Петра Порошенко в 2015 году. Отмечался он 4 августа в день принятия закона об этом празднике. В 2017 году новый указ изменил дату празднования на 4 июля. В эту дату первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.
День полиции - картинки, стихи и проза
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Поздравляю с Днем полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.
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В день полиции поздравить
Славных я хочу бойцов.
За порядок в Украине
Каждый жизнь отдать готов.
Благодарность вам, ребята,
За отвагу, адский труд.
Результаты пусть работы
Все печали унесут.
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С Днем национальной полиции! Доблестных украинских полицейских спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается с каждым днем! Оставайтесь достойными представителями своей доблестной профессии! С праздником!
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Вам пожелать хочу, ребята,
Иметь достойную зарплату,
Надежных преданных подруг,
Звезд на погоны и заслуг.
Силы, доблести желаю
И заслуженных наград.
На пути к великой цели
Вам сломить все сто преград.
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Охраняют в Украине
И порядок и покой.
Службу чтят, несут прилежно,
Каждый 1-й тут - герой.
Не грустят, не унывают
В целом - весело живут.
Скоро, знают точно, власти
Всем по "звездочке" дадут.
Продолжайте в том же духе
Охраняйте сон страны,
Поздравляю с Днем полиции,
Наши смелые сыны!
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День полиции сегодня
Отмечает вся страна.
Знаем все, что служба эта
И опасна и трудна.
Сил желаю и здоровья
Нашим полицейским,
Чтобы дать отпор достойный
Планам лиходейским.
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Работников полиции Украины поздравляем,
Вы наши верные защитники. И потому
Всего вам только наилучшего желаем
Ну и, конечно, защищать страну.
Пусть будет всё у вас прекрасно,
Доходы неизменно пусть растут.
И небосвод пусть будет ясным,
И дома радости пусть ждут.
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Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.