Сегодня украинской столице - Киеву - исполнится 1540 лет.

Ежегодно в последнее воскресенье мая жители столицы отмечают День Киева. В 2022 году этот праздник выпал на 29 мая - украинской столице исполняется 1540 лет.

Первая леди Украины Елена Зеленская на своей официальной странице в Instagram обнародовала щемящее видео, посвященное Киеву, вспомнив, как украинская столица встретила первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Ты проснулся от взрывов. Ракеты пробили твои стены и искорежили улицы. Ты научился прислушиваться к воздушным тревогам и обустраивать бомбоубежища. Работать под обстрелами. Рисковать, помогать, спасать тех, кому хуже. Быть вопреки всему", - идет в заметке жены президента Украины.

"Тебе уже так много лет... Когда же выпадет пожить спокойно? "Пережил все те войны, переживу и эту. Пережил тех врагов, переживу и этих", – улыбаешься ты. И вот - твой день. Даже во время войны ты встречаешь его цветами и каштанами. Как тебя не любить, Киев наш!?" - подчеркнула Зеленская.

Отметим, что обычно День Киева отмечают с большим размахом, концертами и ярмарками. Но в этом году праздник проходит в условиях военного времени, и программа дня будет скромной. Власти Киева поделились списком мероприятий и призвали жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

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