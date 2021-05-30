Обычно праздник проходит с большим размахом, однако из-за карантина в этом году массовых мероприятий будет меньше.

Сегодня, 30 мая, в Украине празднуется День Киева. Свой праздник в этом году, как и в прошлом, столица отмечает в условиях карантинных ограничений.

Впервые День Киева отпраздновали в 1982 году. Тогда праздничные мероприятия проходили по случаю 1500-летия с условной даты основания города. Потом несколько лет никаких празднований не проводилось. И уже в 1987 году День Киева впервые официально отпраздновали в последнее воскресенье мая.

Карантинный День Киева 2021

Свой праздник Киев обычно отмечает с большим размахом, в частности, грандиозным концертом на Майдане Независимости, а также с ярмарками, марафонами и другими интересными мероприятиями. Однако уже второй год подряд пандемия коронавируса вносит коррективы в повседневную жизнь и различные праздничные мероприятия.

Так, в этом году массовых мероприятий будет меньше, а запланированные пройдут в измененном формате, адаптированном в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Как будет проходить День Киева 2021: праздничные мероприятия

Празднование Дня Киева будет проходить в течение выходных 29-30 мая. Хоть еще днями раньше откроются различные выставки и фестивали. Состоятся также различные спортивные соревнования, в частности, традиционный благотворительный "Пробег под каштанами".

Пробег под каштанами

Читайте такжеВ Киеве началось метеорологическое летоЕжегодный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами" пройдет в воскресенье, 30 мая. Проходить он будет в четыре старта: детский пробег (старт в 9:00), спортивный пробег (10:00), пробег мужественных (10:20) и благотворительный пробег (11:00).

Все участники обязательно должны быть в правильно надетых масках и соблюдать между собой дистанцию. Желающие присоединиться к стартам online смогут сделать это с помощью приложения Strava.

Kyiv fan fest на "Певческом поле"

В выходные 29-30 мая на "Певческом поле" жителей и гостей столицы ждет фестиваль Kyiv fan fest. На нем, в частности, предусмотрена развлекательная программы с выступлениями украинских исполнителей.

Билет на один день фестиваля будет стоить от 300 до 500 гривень.

Кинофестиваль "Молодость"

В субботу, 29 мая, торжественно откроется 50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который всю неделю будет проходить в формате оpen air – до 6 июня. На фестивале покажут 200 кинокартин.

Выставки ко Дню Киева

В Музее истории города Киева с 27 мая и до 28 июня продлится музейный проект "Большая семерка". Все желающие смогут полюбоваться произведениями семи выдающихся украинских художников: Тараса Шевченко, Марии Примаченко, Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича и Григория Нарбута.

Там же на выходных 29-30 мая также будет проходить новая тематическая экскурсия "Мифы и фейки о Киеве".

В Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" 28 мая состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой". А с 29 мая по 6 июня будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках".

Различные соревнования и турниры в Киеве

29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, возле Арки дружбы народов, а также парусная регата на Киевском речном вокзале у причала № 6 (возле Церкви Святого Николая).

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Автор: Алина Вишневская