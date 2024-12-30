Демобилизация мобилизованных в Украине ныне не проходит, но уволиться со службы можно по ряду причин.

Демобилизация в Украине - один из самых обсуждаемых вопросов, но пока ее не планируют проводить. В то же время в украинском законодательстве прописан ряд оснований, когда военнослужащие могут оставить службу. Рассказываем, можно ли демобилизоваться раньше срока и кто может уволиться.

Как демобилизоваться в Украине в январе 2025 - основания для увольнения

Каких-либо существенных изменений в процессе демобилизации не произошло. Как рассказывал ранее УНИАН, проект закона о демобилизации уже разработан, но в Украине нет резервов для ее проведения. Поэтому в Минобороны просят профильный комитет Верховной Рады отложить подготовку законопроекта о демобилизации военнослужащих - до 18 марта следующего года.

Сейчас по украинскому законодательству уволиться из армии можно по ряду причин - они прописаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Кто может демобилизоваться в Украине:

те из числа военнослужащих, кто достиг 60 лет (в некоторых случаях - 65 лет);

те, кто не может продолжать нести службу из-за плохого здоровья (заключение об єтом должна дать военно-врачебная комиссия);

те, кто наказан лишением свободы (или ее ограничением) или лишен звания (согласно приговору суда);

те из числа военнослужащих, кто вынужден оставить службу из-за семейных обстоятельств.

Касательно последнего пункта в вышеупомянутом законе содержится ряд семейных обстоятельств, которые дают право демобилизоваться.

Также уволиться из рядов ВСУ могут военнослужащие, вернувшиеся из плена - если не могут продолжать службу (или не желают).

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