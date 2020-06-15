Утром суд соберется еще на одно заседание по домашнему аресту Стерненко

Активисты пришли к дому генпрокурора Венедиктовой за разъяснениями по исполнению решения суда о мере пресечения.

Во вторник, 16 июня, в 8 утра Шевченковский суд соберется еще на одно заседание, на котором будет решаться, как именно исполнить решение о домашнем аресте активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам Стерненко возле дома генпрокурора Ирины Венедиктовой, куда он вместе с адвокатами и активистами пришли сегодня поздно вечером, чтобы спросить у нее, как исполнить судебное постановление о домашнем аресте.

Стерненко позвонил Венедиктовой на мобильный, однако, она не брала трубку. Поэтому он на автоответчик предложил ей или разъяснить, как выполнить это судебное решение, или покинуть свою должность, если она не знает.

После этого все отправились к Офису президента на улице Банковой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморская, 37 г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко. После оглашения постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это военная часть, и его туда не впустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу не имеет.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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