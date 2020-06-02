Дело Шеремета: в Нацполиции уверяют, что не подгоняли доказательства под новое подозрение фигурантам

В полиции объясняют различия в маршрутах подозреваемых тем, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст новых подозрений.

В Национальной полиции утверждают, что не подгоняли доказательства под новое подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: маршрут движения подозреваемых по делу не изменен.

Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции.

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«Недавно некоторые СМИ распространили информацию о якобы изменении маршрута закладывателей взрывчатки под авто, на котором подорвали журналиста Павла Шеремета. Следствие опровергает обнародованные данные", - говорится в заявлении.

Напротив, подчеркивается, что для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2.

По данным Нацполиции, в материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2 - именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения.

На этой схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые через переулок Чеховский вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара.

В то же время отмечается, что в квартале, куда свернули фигуранты, по адресу ул. Олеся Гончара, 28Б расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса.

«В предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем по уголовному производству», - подчеркнули в Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивом, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

В конце мая Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем Дугарь мера пресечения изменена с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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