Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В Киеве на улице Банковой в годовщину «дела Шеремета» проходит акция «Похороны правосудия".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугар и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

«Траурная процессия» прошла от перекрестка улиц Институтской и Банковой к Офису президента. Впереди шествия шла девушка с завязанными черной повязкой глазами. В одной руке она держала весы Фемиды, а в другой - «черную» рамку с фото Конституции Украины. Участники акции также несли похоронные венки и гроб с надписью: «Весна прошла, но их не сажают». Во время процессии звучала траурная музыка.

У Офиса президента их встретило большое количество полицейских со служебными собаками. Правоохранители позволили участникам акции пронести гроб ближе к зданию Офиса президента. Сейчас ситуация спокойная, конфликтных ситуаций нет. Количество участников мероприятия составляет около 200 человек.

Как заявил соорганизатор акции Евгений Карась, власти по делу об убийстве Шеремета хотят привлечь к ответственности случайных людей.

«Если общество не будет сопротивляться подобному произволу правоохранительной и судебной системы, завтра любой «висяк» по резонансному уголовному делу могут приписать любому из людей и повесить таким образом на такого человека преступление», - сказал он.

Дело Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко - уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

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Автор: Дмитрий Хилюк