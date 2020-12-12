Активисты взяли с собой гроб, чтобы принести его под Офис президента / фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

В Киеве на улице Банковой в годовщину «дела Шеремета» проходит акция «Похороны правосудия".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугар и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

«Траурная процессия» прошла от перекрестка улиц Институтской и Банковой к Офису президента. Впереди шествия шла девушка с завязанными черной повязкой глазами. В одной руке она держала весы Фемиды, а в другой - «черную» рамку с фото Конституции Украины. Участники акции также несли похоронные венки и гроб с надписью: «Весна прошла, но их не сажают». Во время процессии звучала траурная музыка.

У Офиса президента их встретило большое количество полицейских со служебными собаками. Правоохранители позволили участникам акции пронести гроб ближе к зданию Офиса президента. Сейчас ситуация спокойная, конфликтных ситуаций нет. Количество участников мероприятия составляет около 200 человек.

фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Как заявил соорганизатор акции Евгений Карась, власти по делу об убийстве Шеремета хотят привлечь к ответственности случайных людей.

«Если общество не будет сопротивляться подобному произволу правоохранительной и судебной системы, завтра любой «висяк» по резонансному уголовному делу могут приписать любому из людей и повесить таким образом на такого человека преступление», - сказал он.

фото УНИАН, Дмитрий Хилюк
фото УНИАН, Дмитрий Хилюк
фото УНИАН, Дмитрий Хилюк
фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Дело Шеремета: что известно

  • Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.
  • Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
  • 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
  • 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.
  • По словам руководителя юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко - уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • Их дело рассматривает суд присяжных.
  • 9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.
  • 21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

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Автор: Дмитрий Хилюк