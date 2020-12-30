Отвод будет рассмотрен завтра около 9:00 другим судьей Шевченковского суда.

Адвокаты бывшего народного депутата, экс-президента корпорации «Укрбуд» Максима Микитася заявили отвод судье Анне Абасовой из-за того, что считают ее предвзятой к своему клиенту.

Как передает корреспондент УНИАН, отвод будет рассмотрен завтра другим судьей Шевченковского райсуда Киева, который избирает меру пресечения Микитасю по делу о похищении человека и вымогательстве.

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В обосновании своего ходатайства об отводе адвоката отметили, что судья допустила несколько ошибок, в частности: не учла то, что подозрение было вручено Микитасю с нарушением процедуры; судья не согласилась предоставить адвокатам достаточно времени на изучение ходатайства об избрании Микитасю меры пресечения; кроме того, адвокаты заявляют, что автораспределение дел, по которому дело Микитася попало к судье Абасовой, также вызывает у них сомнения в юридической чистоте.

После этого судья Абасова заявила, что ходатайство об ее отводе будет рассмотрен другим судьей завтра, ориентировочно, в 9:00.

Дело Микитася: что известно

29 декабря в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. Через несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и двух организаторов.

Также экс-депутат является подозреваемым по делу о махинации с квартирами Нацгвардии.

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Автор: Дмитрий Хилюк