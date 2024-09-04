Чтобы выйти из этого угла, следствие объявило о новом подозрении украинскому бизнесмену.

Все независимые международные аудиторы опровергли информацию о завладении почти 6 млрд гривен Приватбанка Игорем Коломойским, рассказал во время пресс-конференции адвокат бизнесмена Олег Пушкарь.

Зато, по словам адвоката, сторона обвинения строит все подозрение на показаниях четырех свидетелей, которые уже несколько раз отказывались от своих слов.

"Эти лица, на показаниях которых, о том, что денег якобы не было, они фактически незаконно выделены в отдельное производство, где находятся в состоянии подозреваемых. В этом уголовном производстве они свидетели. Хотя разорвать эти события невозможно. И как следствие - расследование зашло в тупик до того момента, когда нам не было сообщение о новом подозрении от 9.08.2024", - пояснил Пушкарь.

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В этом подозрении, говорит адвокат, выяснилось, что появился новый потерпевший - компания "Укрнафта", которой якобы Коломойским был нанесен ущерб.

"Фактически, цифры изменились. Теперь Приватбанку нанесен ущерб не на почти 6 млрд, а лишь на 2 млрд. И не просто так. А заявлено, что Коломойский завладел деньгами, которые выданы как кредиты другим компаниям. Как это можно сделать - никто не понимает. И при чем здесь может быть Приватбанк, если эти средства были выданы другим компаниям", - добавил Пушкарь.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

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