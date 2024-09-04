Сейчас заместителя генпрокурора, который осуществлял надзор за расследованием, подозревают в незаконном обогащении.

Адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов относительно того, кому выгодно содержание под стражей украинского бизнесмена.

"Мы оперируем фактами. Я приведу конкретный факт: БЭБ регистрирует уголовное производство, с которого фактически стартует это расследование 11 августа 2023 года. Никаких заявлений о том, что кому-то убытки экономические, о том, что кто-то что-то украл - нет", - сказал Пушкарь.

Он добавил, что 1 сентября о Коломойском внесли уголовное производство в Единый реестр досудебного расследования по статье 190 "Мошенничество",

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"В тот же день регистрируется заявление, подписанное неуполномоченным лицом, действующим руководителем Минобороны господином Умеровым - в то время руководителем Фонда государственного имущества. О том, что якобы ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" нанесен какой-то ущерб. Какое он имел отношение к этому? Ну есть 25% у государства. Но ведь есть руководство. Если субъекту хозяйственной деятельности нанесен ущерб, то оно должно определять это. Однако вечером 1 сентября эти данные только появляются и городе Киеве", - добавил Пушкарь.

Само подозрение Коломойскому объявили в 8 утра в субботу - 2 сентября, когда бизнесмен находился в Днепропетровской области.

"Что происходит дальше. Сам детектив, который вручал уведомление о подозрении, говорит: "Смотрите, мы имеем судебное разбирательство, мера пресечения, это уже с понедельника - мы вас допросим и так далее". Ну хорошо, с понедельника, так с понедельника. Что происходит дальше. Защитнику в городе Днепр поступает сообщение из суда. Что судебное заседание по избранию меры пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей назначено на субботу в 14 часов. Все знают, что он находится в Днепре. Когда судья назначает заседание - он не понимает, что это невозможно. Лицо находится в другой области, как он доберется?", - объясняет Пушкарь.

Впрочем, Коломойский таки прибыл в суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, добавляет адвокат.

"Без всяких документальных обоснований. Судья эти документы даже не изучал. Мы доказывали, что там другие цифры, другие даты. В подозрении даже не было написано конкретных цифр. "Примерно 600 млн и т.д.". Какое же это подозрение? Тем более обоснованное. Мы не можем ответить, кому бы это было выгодно. Мы говорим, кто это сделал. Это сделали правоохранительные органы вместе с судом", - подытожил Пушкарь.

Дело Коломойского: что известно

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тыс гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

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