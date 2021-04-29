Владимир Пищида

«Папа может все что угодно, только мамой не может быть», - безобидная, казалось бы, строчка из всем известной детской песенки отображает длительное во времени формирование общественного мнения о роли отца в жизни ребенка. Карикатурный образ советских пап в потасканных трениках с газетой в руках и отсутствием интереса к ребенку, если только в их общении не присутствует ремень, к огромнейшему сожалению, перекочевал и в современность. Контентмейкеры лишь заменили газету на смартфон.

Демонстрация такого рода примитивного юмора, и, что плачевно, спрос на него, выливается во много большее, нежели просто дополнение к сатире. По неизвестным причинам, борцы против дискриминации по половому признаку не поднимают вопрос отцовства, если только дело не касается маргинальных личностей вроде неплательщиков алиментов и бегунов от семейной жизни ввиду врожденного отсутствия чувства ответственности.

Создается впечатление, что мужчины сами не хотят заботиться о собственных детях и принимать активное участие в их воспитании

Но ситуация в действительности является плачевной.

«Ребенку лучше будет с матерью», - не фраза, брошенная в разговоре старушек у подъезда, а судебная практика, сформированная на протяжении десятилетий. Создается впечатление, что мужчины сами не хотят заботиться о собственных детях и принимать активное участие в их воспитании. Но вот несостыковка – им на законодательном уровне не дают возможности уделять свое время ребенку, начиная с первого крика новорожденного карапуза.

Вольную «с галеры» отцу, согласно нынешнему законодательству, могут дать только в том случае, если место этого гребца займет мать ребенка.То есть, в декрет – кто-то один, а по всем канонам – исключительно мать.

И вот, впервые за всю историю независимости Украины, принят и ждет подписания президентом законопроект, целью которого является ликвидация дискриминационных явлений в культуре воспитания нового поколения украинцев, знающих с рождения тепло не только маминых, но и папиных рук.

Законопроект не только сведет на «нет» дискриминационные явления, связанные с декретным отпуском, но и направлен на оказание дополнительной помощи родителям

Законопроект №3695, направленный 26 апреля 2021 года на подписание Владимиру Зеленскому, не только уравнивает права матери и отца на декретный отпуск. Ведь положения этого нормативно-правового акта связаны не только с торжеством «яжебать», но и предусматривают такие благоприятные нововведения, как двухнедельный отпуск для любого члена семьи новорожденного украинца, в том числе и отца. При этом, законопроектом предусмотрен дополнительный десятидневный отпуск, если у него двое детей и более, а также если ребенок с инвалидностью либо усыновленный. Такое же право гарантировано и мамам.

Таким образом, законопроект не только сведет на «нет» дискриминационные явления, связанные с декретным отпуском, но и направлен на оказание дополнительной помощи родителям, которые воспитывают усыновленного ребенка либо ребенка с инвалидностью, ведь между понятиями «время» и «деньги», как правило, ставят знак «равно».

На фоне ужасающего разрыва между рождаемостью и смертностью в Украине, данный законопроект не только антидискриминационный, но и подает надежды на улучшение ситуации с рождаемостью и формирование здорового института семьи.

«Дурное дело – не хитрое» (как комментарий о рождении ребенка) - должно остаться в том же дремучем прошлом, в котором и было придумано. Ведь, помимо всех прочих факторов, присутствие отца в круглосуточном быте новорожденного в первые две недели может стать серьезным антидотом от послеродовой депрессии, которая, к несчастью, иногда приводит к очень плачевным последствиям.

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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