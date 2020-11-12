Около 90% украинцев заявляют, что необходимо осуществлять государственный надзор за законностью решений органов местного самоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса представил на пресс-конференции генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
Так, 60% опрошенных уверены, что такой контроль безусловно нужен, а 28% - что скорее нужен.
В то же время 4,9% респондентов полагают, что госконтроль скорее не нужен, 1,3% - определенно не нужен, а 5,8% выбрали ответ "трудно сказать".
Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что реформа децентрализации власти является необходимой-опрос
Как проводился опрос
В рамках ежегодного опроса Киевским международным институтом социологии было проведено интервью среди 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,3%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram