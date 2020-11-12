60% опрошенных уверены, что такой контроль безусловно нужен, а 28% - что скорее нужен.

Около 90% украинцев заявляют, что необходимо осуществлять государственный надзор за законностью решений органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса представил на пресс-конференции генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Так, 60% опрошенных уверены, что такой контроль безусловно нужен, а 28% - что скорее нужен.

В то же время 4,9% респондентов полагают, что госконтроль скорее не нужен, 1,3% - определенно не нужен, а 5,8% выбрали ответ "трудно сказать".

Как проводился опрос

В рамках ежегодного опроса Киевским международным институтом социологии было проведено интервью среди 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,3%.

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Автор: Антонина Доломанжи