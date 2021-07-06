Верховная Рада готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о борьбе с табакокурением.

Из-за правки депутатов проект несет угрозу роста контрабанды, бьет по малому бизнесу и противоречит нормам ЕС, пишет РБК-Украина.

Правки до законопроекта №4358, внесенные Ольгой Стефанишиной, содержат полный запрет на вкусы и ароматы для электронных сигарет, запрет на выкладку табачных изделий и внедряют унифицированную упаковку для всех изделий, 65% которой должно содержать информацию о вреде курения.

Журналисты отмечают, что ранее эти нормы продвигала депутат Лада Булах (ОО "Жизнь"), однако ни один из ее законопроектов принят не был.

Как показало исследование ИнфоСапиенс, дизайн упаковки имеет значение лишь для 2% курильщиков. Большинство подростков начинают курить из-за своего окружения.

Стандартизированную упаковку ввели в 2012 году в Австралии, что привело к росту контрабандных и контрафактных сигарет, но никак не уменьшило количество курящих.

Запрет на выкладку, по мнению экспертов, приведет к закрытию мелких торговых точек, которые не смогут оплатить 30-70 тысяч грн за переоборудование под новые требования.

Запрет на ароматы и добавки в электронных сигаретах полностью уничтожит отрасль. А потребители, привыкшие к таким изделиям, переключатся на нелегальную продукцию.

«Контрабандный криминалитет, читая все эти проекты законов, аплодирует стоя», - отмечают журналисты.

По данным компании «Кантар», в прошлом году доля нелегального табачного рынка в стране составляла 6,9%, а на начало 2021 года поднялась до рекордного уровня - 12,8%.

"Опыт Румынии и Польши показывает, что как только нелегальный рынок сигарет переступает отметку в 10%, остановить его будет очень трудно, на это уйдут долгие годы. Украина переступила ту черту и пошла дальше, а проект №4358 только ускорит это движение», - предупреждают эксперты.

Здоровой альтернативой принятию сомнительных проектов является имплементация директив ЕС по регулированию табачной отрасли, убеждены они.

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Автор: Григорий Бондарь