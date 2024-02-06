Киевская инжиниринговая компания Compass Engineering разработала для Государственной пограничной службы Украины мобильную систему мониторинга для лучшего обнаружения вражеских ДРГ и военной техники. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о системе интеллектуального надзора за государственной границей с использованием мобильных тепловизионных комплексов. Первые 10 таких комплексов пограничников стали "базой", на которой разместили разработанное компанией Compass Engineering техническое решение — оно позволяет в короткий срок обустроить точку мониторинга.

В рамках проекта бизнесмены обеспечили ГПСУ техническим комплексом в виде мобильной мачты, биспектральной камеры зрение с модулем точного позиционирования на местности и возможностью передачи координат обнаруженных объектов в верхнеуровневые системы. Разработка уже показала свою эффективность на различных участках государственной границы.

Видео дня

"Если раньше такие системы как правило разрабатывались на стационарной основе для выявления нарушителей, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, то в военное время для нужд Госпогранслужбы нам понадобились системы, которые можно оперативно развернуть на любой местности, имеют возможность полной автономности, а также дистанционного управления для безопасности наших воинов и эффективного выполнения задач по защите государственной границы",-сообщил начальник управления связи и информационных систем Администрации ГПСУ Николай Лущик.

Система полностью автономна, мобильна, способна к интеграции с другими системами, может обнаруживать людей и технику. Благодаря современной оптике с 50-кратным зумом обеспечивается четкая картинка высокого разрешения, а тепловизионная камера позволяет видеть в любых погодных условиях на разнообразном рельефе. Кроме того, решение может быть дооснащено технологиями искусственного интеллекта и нейросетей.

Директор Compass Engineering Виталий Роздобутько пояснил, что предыдущие решения могли быть дорогими и габаритными, поэтому компания руководствовалась принципами максимальной мобильности и безопасности для бойцов, чтобы пограничники могли выполнять свои задачи по принципу "развернулся, выполнил, свернулся, передислоцировался".

Сейчас команда Compass Engineering разрабатывает новые решения, которые позволят улучшить техническую оснащенность военных и усилить ситуационную осведомленность на местности.

"Наша мотивация - делать и предлагать такие решения, которые помогут как можно эффективнее защищать страну, уничтожать врага и приближать победу. Это наши общие желания, воплотить которые без сильной границы невозможно, поэтому мы и в дальнейшем будем помогать пограничникам и ВСУ в их работе и технологическом оснащении", — подчеркнул Виталий Роздобутько.