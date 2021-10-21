Школьница родила дочку от своего 18-летнего парня.

В сети раскритиковали Менский городской совет Черниговский области за чрезмерно радостную публикацию о родах у 13-летней девочки.

Горсовет на своей странице в Facebook опубликовал новость о том, как медики местной больницы успешно приняли роды:

"Новоиспеченной мамочке только в августе исполнилось 13! Но, несмотря на такой нежный возраст, она счастлива и успешно справляется со своей новорожденной дочерью. А супермолодая бабушка – 31-летняя мама роженицы Людмила – бесконечно благодарна менским врачам за вовремя оказанную квалифицированную помощь. А всему медперсоналу больницы - за заботливый уход и внимание".

"Уже завтра семью с новорожденной девочкой выпишут домой, планируют приехать телевизионщики. Слова благодарности Менским врачам юные мама и бабушка собираются сказать и на камеры центральных телеканалов", – говорится в публикации горсовета.

Читайте такжеРодила, бросила, а через три месяца вернулась: роженица в Винницкой области требует вернуть свою дочь (видео)Такой радостный тон авторов поста сильно возмутил пользователей соцсети:

"Какие телевизионщики? Вы в своем уме?", "Что за маразм? Рада ребенку... Врачи, конечно, молодцы, но радостный тон публикации вообще неуместен", "Вы с такой гордостью подали эту информацию, как будто собрали рекордный урожай сахарной свеклы! Таким не совсем этично хвастаться!", "Врачи – молодцы! Но маме 13 лет! Это ужас", "Логическим завершением этой захватывающей новости должно быть вручения грамот и медалей", "Уважаемые, вы считаете нормальным писать о том, что ребенок родила ребенка с таким увлечением?", "Что вы курите? С таким упорством и красноречием писать о родах ребенка? Нет слов. Медали не выдали?"

13-летняя девочка родила от 18-летнего парня: подробности истории

13-летняя школьница Наталья из Черниговской области родила дочь. Девочка стала известной на всю страну, когда забеременела от 18-летнего Сергея Коцюбы.

Как говорит отец, дочь назвали Полиной. Роды проходили стремительно – "скорая" не успевала довезти Наталью из ее родного села Городище до Чернигова, поэтому рожала она в райцентре – городе Мена.

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Автор: Катерина Шварц