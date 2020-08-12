Что смотрели украинцы в первом полугодии 2020: данные "Киевстар ТВ"

Компании Киевстар и 1 + 1 media отчитываются о результатах работы платформы «Киевстар ТВ» за первое полугодие 2020 г.: увеличение активности на 35%, всплеск зрительского спроса в апреле и выбор в пользу национальных каналов.

Киевстар и 1 + 1 media отмечают, что на их совместном продукте «Киевстар ТВ» за 6 месяцев 2020 активность увеличилась на 35%. Причем если рост зрительского спроса в январе - марте происходил постепенно, то в апреле активность резко выросла на 20%. В июне и июле спрос постепенно вернулся к докарантинному уровню.

Основное предпочтение зрители платформы отдают национальным телеканалам общего интереса. В тройке лидеров: 1 + 1, Украина и ICTV. Напомним, что все эти каналы и многие другие в Киевстар ТВ транслируют по умолчанию в HD-качестве. Среди тематических каналов больше всего смотрят кино (TV 1000 Action, VIP Comedy, ViP Megahit HD), детские ( «ПЛЮС ПЛЮС», Nick Jr., Nicktoons) и познавательные каналы (Viasat History, Viasat Explore, Discovery Channel).

Кроме 207 телеканалов, платформа «Киевстар ТВ» имеет большую видеобиблиотеку. Среди 10000 фильмов и сериалов лидерами по просмотрам стали ленты украинского производства «Черный ворон» и «Свингеры-2». Также популярными стали такие иностранные фильмы как: «Секреты домашних животных - 2», «Как приручить дракона - 3», «Форсаж: Гоббс и Шоу», «Быстрее пули», «Отряд самоубийц». Среди телешоу и сериалов лидирует контент украинского производства: «Мир наизнанку», «Папик», «Женитьба вслепую», «Мышеловка для кота».

«Мы довольны тем, как развивается наш общий с 1 + 1 media продукт. Если коллеги отвечают за наполнение платформы контентом, то мы предоставляем нашим абонентам сервис по подключению и настройке, уникальные преимущества в виде выгодных тарифов и акционных предложений. Также в период карантина мы открывали доступ ко всем телеканалам и VOD-контента абсолютно всем пользователям, независимо от выбранного тарифа», - прокомментировал начальник департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Напомним, что абоненты, которые пользуются платформой «Киевстар ТВ» со смартфонов, просматривают контент без списания мегабайтов, а также могут пользоваться им без дополнительной платы в рамках пакета «Легкий». Кроме этого, выбирая Киевстар ТВ в рамках тарифов «Все вместе», пользователи экономят до 50% на мобильной связи, домашнем интернете и телевидении.

«Мы тщательно следим за предпочтениями наших пользователей и прилагаем все усилия, чтобы постоянно расширять контент на платформе. Так, за последние полгода мы увеличили количество телеканалов с 150 до 207, вдвое увеличили количество каналов в HD-качестве, а также значительно расширили VOD-библиотеку: с 7000 до более чем 10 000 фильмов», - рассказал руководитель проекта« Киевстар ТВ» от 1 + 1 media Павел Рыбак.

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