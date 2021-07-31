В августе начнется вступительная кампания в вузы.

С 1 августа жизнь украинцев изменится в некоторых сферах. Многих украинцев волнует вопрос повышения тарифов на электроэнергию. УНИАН собрал полную информацию об изменениях в стране с 1 августа.

Тарифы на электроэнергию

С 1 августа тариф на электроэнергию в Украине мог повыситься. Однако Кабмин отверг это предложение. Тариф 1,68 грн за кВт-ч для населения останется в силе до 1 сентября.

Адаптивный карантин

В Украине до 31 августа установлен адаптивный карантин с разделением на красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны. На данный момент вся Украина находится в зеленой зоне. Она предусматривает ношение масок в помещениях и перевозку пассажиров только на сидячих местах.

Не исключено, что в августе карантинные ограничения могут усилиться из-за распространения опасного штамма коронавируса "Дельта".

Вступительная кампания

В Украине продолжается вступительная кампания 2021 для абитуриентов. С 1 до 13 августа проводятся вступительные экзамены для абитуриентов, которые поступают на бюджет, а с 14 по 23 августа – для контрактников. Не ранее 10 августа будут обнародованы рейтинговые списки контрактников.

Новые правила пересечения границы

Из-за распространения более опасного штамма коронавируса в августе ужесточат правила въезда в Украину. Пересекать границу беспрепятственно смогут лишь те украинцы, которые имеют хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Остальным путешествующим на границе предложат установить приложение "Дома" и при положительном тесте на COVID-19 выйти на самоизоляцию.

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Автор: Екатерина Пулатова