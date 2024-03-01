План предусматривает более 50 мероприятий Минобороны в рамках 17 целей, которые должны быть выполнены в течение этого года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил план мероприятий ведомства по реализации адаптированной Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО на 2024 год.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, программа разработана во исполнение договоренностей по результатам Вильнюсского саммита НАТО. Ключевым приоритетом аГНП является реформирование сектора безопасности и обороны Украины.

"Министерство обороны Украины как координатор сил обороны должно обеспечить системные изменения на пути к вступлению в НАТО. Следовательно, выполнение мероприятий по аГНП является одним из приоритетов. Мероприятия программы учитывают рекомендации экспертов НАТО", - прокомментировал Умеров.

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В министерстве проинформировали, что согласованный план предусматривает более 50 мероприятий Минобороны в рамках 17 целей, которые должны быть выполнены в течение этого года.

"Максимальное внимание было уделено процессу мониторинга выполнения мероприятий. Вместе с тем, документ остается гибким инструментом, который подлежит ежегодному пересмотру приоритетов на основе динамики ситуации безопасности", - заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

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Ранее аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

В ведомстве отметили, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

"Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен", - заявили в Минобороны.

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