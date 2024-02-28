Он отметил, что заявление Макрона было "дипломатической формой стратегической неопределенности".

Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара объяснил, будут ли войска НАТО в Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно разговоров об отправке в Украину военных НАТО, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и готовится ли Европа к вероятному вторжению России.

"То, что сказал Макрон, что не исключает такую возможность (отправки войск - УНИАН), - это такая дипломатическая форма стратегической неопределенности, абсолютно правильная", - отметил Хара.

В то же время позже, добавил он, было разъяснение уже других официальных французских чиновников, и имелась в виду "возможность привлечения французских или каких-то других чиновников, например, к разминированию, к защите той же самой нашей границы со стороны Молдовы, Приднестровья".

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Также речь могла идти, в частности о помощи украинским войскам в налаживании или поддержке оборудования, вооружения, предоставленного партнерами Украины.

"То есть не имеется в виду, что НАТО собирается воевать. И мы видели нервную реакцию Олафа Шольца. Вы знаете, у них есть определенные пунктики, что нельзя воевать против Российской Федерации или России как таковой. И собственно, это одна из причин, почему нам не дают "Таурусы", потому что это может быть эскалация, Третья мировая война", - сказал дипломат.

Он отметил, что у Украины "есть уже немецкие танки - нет эскалации, мы бьем британскими и французскими ракетами по Крыму - нет Третьей мировой войны". "То есть это такие преграды в головах европейцев", - добавил Хара.

По его мнению, некоторые страны, Балтийские, Польша, могли бы воевать на стороне Украины, если бы видели, что наша страна уже не может сдерживать это нашествие и может потерять свое государство.

"И понятно, что они хотят защитить прежде всего себя на территории Украины, чтобы война не пришла в их дом. И это очень хорошо, что и в Германии, и в других странах Старой Европы уже поняли угрозу со стороны Российской Федерации. И уже говорят не только отдельные аналитики, но и военные, что надо готовиться к этому", - сказал Хара и добавил, что лучшая защита от войны в Европе - это помощь Украине.

Отправка западных войск в Украину - детали

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

По данным Associated Press, этот вопрос обсуждался на встрече глав 20 европейских государств и других западных чиновников в Париже. Макрон заявил, что они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть войну против Украины.

Издание Financial Times отметило, что заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину - это не очередная внешнеполитическая ошибка, а целенаправленный ответ на неоднократные вопросы журналистов.

Президент Франции пришел к выводу, что империалистические амбиции президента России Владимира Путина являются экзистенциальной угрозой Европе, а не только Украине.

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