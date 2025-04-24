Четыре арестованных айфона, квартира в Турции: новые детали расследования дела экс-заместителя генпрокурора Вербицкого

По делу до сих пор не объявлены подозрения.

Четыре iPhone 15 pro были изъяты НАБУ у экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого только через 5 месяцев после открытия уголовного производства. Имущество в элитном городке "Коник", о котором делал расследование проект "Схемы" Радио Свобода, не упоминается в материалах судебных заседаний по делу. Зато детективы сконцентрировались на расследовании обстоятельств покупки квартиры и земельного участка в Турции стоимостью более 100 тысяч долларов, оформленных на бывшую жену топ-правоохранителя. По делу до сих пор не объявлены подозрения.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос "Коммерсант Украинский", а также материалы судебных заседаний по делу, которые проанализировало издание.

"Детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №5202400000000231 от 13.05.2024 по факту возможного незаконного обогащения упомянутого в обращении лица по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины. По состоянию на момент поступления обращения продолжаются активные следственные (розыскные) действия, направленные на достижение целей уголовного производства, проводятся экспертизы. Ни одному лицу о подозрении не сообщали", - отмечается в ответе за подписью начальника отдела по работе со СМИ НАБУ Маргариты Живаги.

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По указанному НАБУ номеру дела в судебном реестре доступны шесть постановлений, первое из которых датировано 19 сентября 2024 года. В постановлении говорится об аресте и изъятии во время обыска четырех мобильных телефонов Apple iPhone 15 Pro Max, а также флеш-карты. Обращает на себя внимание тот факт, что арест состоялся только через 5 месяцев после открытия уголовного производства, а также - что арест наложен только на носители информации. Зато на недвижимое имущество, которое фигурирует в расследовании НАБУ, соответствующих ограничительных мер не накладывалось, несмотря на то, что, как отмечали СМИ, один из двух коттеджей в городке "Коник", который принадлежал гражданской жене Вербицкого Кристине Ильницкой, был переписан на третье лицо уже после открытия уголовного производства.

Также во всех шести постановлениях, доступных в судебном реестре, вообще не упоминается недвижимое имущество в городке "Коник", которое было главным предметом расследования "Схем", после чего было открыто дело НАБУ и проведен мониторинг НАПК.

Зато НАБУ исследует законность приобретения семьей Вербицкого квартиры в Турции, которая была оформлена на его бывшую жену в 2022 году. Сторона защиты, как следует из материалов судебного заседания, настаивает на том, что деньги на покупку элитной недвижимости бывшей жене дала теща, которая вела предпринимательскую деятельность, а также распоряжалась деньгами, которые заработал ее муж (тесть Вербицкого) во время работы капитаном на иностранных судах. При этом в декларации отражена только незначительная часть средств, как подарок тестя жене.

Напомним, что 7 мая 2024 года проект "Схемы" Радио Свобода обнаружил у Вербицкого и его близких ценную недвижимость и другие активы, купленные по заниженным ценам. По результатам расследования НАБУ открыло против правоохранителя дело о незаконном обогащении. В июле в результате мониторинга НАПК у Вербицкого было обнаружено 29 млн грн необоснованных активов.