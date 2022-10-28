К сожалению, среди погибших - 22 ребенка сотрудников Метинвеста, самому младшему из них не исполнилось и года.

24 февраля началась полномасштабная военная агрессия Российской Федерации против Украины. Предприятия Группы Метинвест, расположенные у линии фронта, сразу оказались на переднем крае сопротивления врагу. С первого дня войны компания начала помогать мирным жителям, сотрудникам и Вооруженным Силам Украины.

К сожалению, за восемь месяцев войны семье Метинвеста пришлось заплатить огромную цену в борьбе за свободу и независимость Украины. 501 сотрудник компании и члены семей сотрудников погибли в результате боевых действий. Среди них 140 человек, отдавших жизнь, защищая Украину в рядах ВСУ, и 361 мирный житель. К сожалению, среди погибших 22 ребенка сотрудников Метинвеста, самому младшему из них не исполнилось и года.

Благодаря героизму специалистов компании удалось обезопасить города на линии фронта от экологической катастрофы. Производство на предприятиях в Мариуполе и Авдеевке было вовремя приостановлено и законсервировано. К сожалению, больше всего сотрудников погибло именно в Мариуполе и Авдеевке. Не обошли печальные новости Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск и другие города. Семьи погибших получили материальную и психологическую помощь от компании.

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31 октября, в 250-й день войны, ради памяти погибших на всех предприятиях Группы Метинвест во время встреч с коллективами проведут минуту молчания.

Также за первые восемь месяцев войны 593 сотрудника и члены их семей были ранены. Помимо материальной помощи, компания прилагает усилия для скорейшего выздоровления членов нашей большой семьи. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в рамках гуманитарных инициатив и страховых программ, действующих для всех сотрудников Группы.

Добавим, что уже 7000 работников Метинвеста стали в ряды Вооруженных Сил Украины и продолжают защищать страну от агрессора. Компания обеспечивает мобилизованных сотрудников личными средствами защиты – касками и бронежилетами.