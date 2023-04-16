Участники протеста выступили против московской церкви в Украине.

Акция протеста прошла под кафедральным Свято-Троицким собором Украинской православной церкви Московского патриархата в Днепре. Участники митинга пытались привлечь внимание прихожан к российской сущности УПЦ МП.

В руках у протестующих были плакаты с надписями "Долой УПЦ МП из Украины", "Приятно святить паски в ячейке ФСБ?" и прочее.

"Самое главное требование – чтобы у нас была единая церковь, независимая, не Московский патриархат. А московские священники – "чемодан, вокзал, Россия", таким людям не место в нашем обществе. Мы – небезразличные украинцы, хотим, чтобы нас услышала вся Украина, не только священники или прихожане этой церкви", – рассказал участник акции Владимир Симоненко в комментарии Радио Свобода.

Видео дня

К митингующим подходил священник и спрашивал, воюют ли их родственники, есть ли у них недвижимость за рубежом и прочее.

"Мой сокурсник живет в Америке, у них на улице 12 церквей, и кто куда хочет, туда и ходит. И никто никому не возбраняет. Вы необразованный человек, вы плохо учились в школе. Есть реестр, где мы написаны – Украинская православная церковь, нет там – Московского патриархата", – заявил поп.

Отмечается, что в это время во дворе храма проводилось освящение куличей.

Скандал вокруг УПЦ МП - что известно

10 марта админстрация Киево-Печерской Лавры расторгла договор аренды с УПЦ МП, поэтому монахов обязали покинуть территорию заповедника не позднее 29 марта, но представители УПЦ МП не желали уезжать.

12 апреля после нескольких попыток и стычек Комиссия Минкульта смогла начать работу на территории Киево-Печерской Лавры. При этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.

16 апреля в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошло пасхальное богослужение. Его возглавил исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий.

Стоит отметить, что попы УПЦ МП неоднократно попадали в скандалы в разных регионах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: