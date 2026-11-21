Он напомнил, что Крымский мост - абсолютно законная цель для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин должен понять, что Крымский мост не уцелеет. Об этом пишет Clash Report.

"Они атаковали несколько наших объектов, и, разумеется, мы были вынуждены ответить. И, конечно, мы нанесли ответный удар по Крымскому мосту. Это абсолютно законная для нас цель, поскольку они оккупировали Крым - наш Крым. Это было их первоочередной задачей еще в 2014 году. Они захватили нашу территорию, а затем построили этот мост, заявив, что он является частью России", - сказал он.

Зеленский напомнил, что позже они внесли изменения в свою конституцию, в свое внутреннее законодательство, объявив все эти территории российскими.

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"Разумеется, это не соответствует действительности. Никто в мире этого не поддержал. Никто не может признать эти земли частью территории России. Это временно оккупированные территории", - отметил президент.

По его словам, если РФ атакует украискую энергетическую инфраструктуру, Украина находит способ нанести ответный удар по их энергетической инфраструктуре.

"Россия должна почувствовать, что означает эта война. То же самое касается продовольственной безопасности: они заблокировали наши морские пути и сельскохозяйственный сектор - и нам пришлось ответить. Мы были вынуждены действовать схожим образом - не для того, чтобы атаковать мирных жителей, а чтобы ограничить их возможности. Иначе они просто не почувствуют, что это такое", - добавил он.

Удары по Крымскому мосту

Ранее аналитики писали, что зрушение Украиной стратегически важного для России Крымского моста перерезает пути снабжения российских войск, действующих на юге и востоке Украины, а также на оккупированном полуострове в Черном море, и может по-настоящему "прижать" Россию.

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