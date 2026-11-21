Депутат подверг критике политику ЕС в отношении России и назвал эту ситуацию "свидетельством полного провала европейской последовательности в действиях".

Согласно ответу Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Моритца Кёрнера, страны-члены Евросоюза с 2022 года выделили на поддержку Украины в общей сложности около 231,5 миллиарда евро. Об этом пишет Bild.

За этот же период из ЕС в Россию поступило 232,05 миллиарда евро, в том числе на оплату газа.

Кёрнер подверг критике политику ЕС в отношении России и назвал эту ситуацию "свидетельством полного провала европейской последовательности в действиях".

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"Европа платит за энергоресурсы Путина столько же, сколько за сопротивление ему. А потом удивляется, почему война не прекращается", - заявил он.

Важно, что некоторые страны заплатили России значительно больше, чем предоставили Украине.

К примеру, Франция заплатила за российский импорт около 40 млрд евро, но выделила Украине лишь около 16 млрд евро. Аналогичное несоответствие - у Италии.

"Пока ЕС позволяет миллиардам евро поступать в военную казну России и одновременно оказывает Украине лишь нерешительную поддержку, он сам способствует тому, что эта война продолжается бесконечно", - сказал Кёрнер.

Помощь Украине

Накануне Украина получила почти 8 миллиардов евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility: это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

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