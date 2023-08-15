Адвокат рассказал, с чем связана операция его подзащитного - бывшего "оккупанта" Киево-Печерской лавры Павла Лебедя.

Адвокат бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя (также известного как Паша Мерседес, он на прошлой неделе вышел из-под залога благодаря деньгам прихожан УПЦ МП), сообщил, что у того случился острый инфаркт миокарда.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", - написал адвокат Михаил Чекман в Telegram.

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Накануне экс-наместника Лавры срочно госпитализировали

Как сообщал УНИАН, 14 августа стало известно, что митрополита госпитализировали и прооперировали.

Экс-наместника Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя сначала подозревали в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. Тогда суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Впоследствии "Паше-Мерседесу" сообщили о подозрении и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдании вооруженной агрессии РФ, совершенном повторно. Учитывая это суд изменил меру пресечения и отправил его под стражу с альтернативой залога в 33,3 млн грн.

В начале августа адвокат экс-наместника Лавры сообщили, что за него внесли залог около тысячи человек и он вышел из СИЗО.

Впоследствии освобождение из-под стражи Лебедя прокомментировали в Службе безопасности Украины, отметив, что это не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде. В СБУ уточнили, что митрополит должен носить электронный браслет, не покидать без разрешения следователя с. Вороньков Бориспольского района Киевской области и не общаться с потерпевшими и свидетелями по делу.

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