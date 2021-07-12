Украинец Максим Гавриленко изобрел технологию, благодаря которой первым в мире стал делать оправы для очков из кофейного жмыха, и теперь их охотно покупают в Японии, Австралии, Индии, США, а также почти во всех европейских странах.

Об этом он рассказал в рамках проекта "Робимо українське", подготовленного группой "Метинвест" к своему 15-летию.

Читайте также"Если ты просчитался, то можешь отключиться": украинский летчик-ас о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа"Такое внутреннее, знаешь, ощущение было, что что-то хочется сделать реально ценное. Ценное для человечества вообще", - рассказывает он.

Все об очках Максим знает еще с детства, ведь его родители всю жизнь работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Далее была семейная мастерская по ремонту очков и ежедневная работа в ней. Максим стал настоящим профессионалом в очковом деле, но парня не покидало желание создать что-то свое, неожиданное, необычное и креативное.

Максим долго искал чудо-материал, а помогла ему в этом бывшая девушка, которая предложила попробовать кофе. Из-за экологической безопасности товар стал очень популярным за рубежом, а парень получил отцовское признание, который изначально был против такого эксперимента.

"Я этого не понимал, но сейчас понимаю, что это очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколения. Это очень круто", - добавляет изобретатель.

Чтобы кофе превратился в очки, жмых проходит несколько этапов переработки.

«Мы его сушим до нужного уровня влажности, измельчаем до нужной фракции. Затем смешиваем с растительными маслами, которые дают биополимерные связи вместе с кофейным жмыхом. И как раз это является основным компонентом для изготовления очков», - делится секретами производства Максим.

Сегодня его компания предлагает покупателям 22 модели очков: из оправы с добавлением льна или сугубо из кофе. Еще одной особенностью этих очков является то, что заушники можно самостоятельно подогнуть под форму лица клиента. Таким образом украинец стал единственным в мире из производителей, кто позволяет самостоятельно и собственноручно подогнуть оправу под свое лицо.

У Максима теперь грандиозные планы. Он запатентовал свое изобретение, а также не исключает, что из кофе будет изготавливать не только очки.

«Сначала запустим этот бизнес, сделаем успешным, классным. Будем из мира деньги возвращать снова в Украину и здесь развивать промышленность. Экологическую промышленность. Делаем, знаешь, с радостью это здесь и делаем украинское», - рассказал он.

Увидеть полную версию выпуска о Максиме Гавриленко и другие серии проекта "Робимо українське" можно на сайте компании "Метинвест".

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Автор: Иван Бойко