В Офисе генпрокурора инициируют создание полноценного института ювенальной юстиции

В прошлом году 6 тыс. детей пострадали от преступлений.

В Офисе генерального прокурора инициируют создание полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая охватывала бы и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, об этом шла речь на тематической встрече заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова с руководством Национальной полиции.

Мамедов уточнил, что речь идет о четкой специализации в этой особой сфере: все стороны процесса должны иметь спецстатус - прокуроры, следователи, судьи, адвокаты и работники социальной сферы.

«Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И, самое главное, если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и непоправимым», - отметил он.

Кроме того, сообщили в Офисе генпрокурора,участники встречи обсудили возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу «одного раза». Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования.

Среди прочего на встрече подняли вопрос разработки новых подходов выявления преступлений в киберпространстве: сексуального насилия, шантажа, буллинга, реализации наркотических средств и алкоголя.

По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, у которых конфликт с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий. Количество детей, ставших жертвами преступлений, достигло 6 тыс. человек.