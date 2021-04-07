Женщине грозит штраф или исправительные работы.

На директора лицея в Червоноградском районе составили протокол за буллинг учеников.

Читайте такжеВ Украине углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества - ДенисоваОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в одном из учебных заведений происходит травля учеников.

Ювенальные полицейские опросили детей (жертв буллинга и очевидцев), родителей учеников, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

На руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание - наложение штрафа от 850 до 1700 гривен минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Что этому предшествовало

В феврале в Сосновке Львовской области директор лицея раскритиковала внешний вид старшеклассников. Женщина угрожала детям не пустить их на занятия в следующий раз.

"Почему в рабочих штанах? Ну разумеется, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Ну это вообще! Как можно ходить в спортивных штанах да еще с дыркой? Мне все равно что ты упал, дырка же есть. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Приведи себя в порядок, найди нормальные брюки, а не рабочие", - сказала она.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская