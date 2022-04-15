Женщина выразила надежду, что в городе все уберут и появится возможность туда вернуться.

Жительница Бучи Анна Тимченко во время оккупации города родила девочку Алису дома на полу, за несколько дней до эвакуации.

Анна рассказала изданию wonderzine.com.ua о том, что они переживали в те дни, как прошли роды и как удалось переехать в безопасное место.

Женщина рассказала, что у них с мужем был вариант поехать к родственникам в Черниговскую область, но она не захотела. Позже оказалось, что то село тоже было под оккупацией, и только недавно оккупантов оттуда выгнали. "Сначала мы переждали на Виноградаре у родителей, а потом переехали домой в Бучу. Подумали, что она не нужна россиянам, и ничего не произойдет", - поделилась женщина.

Анна рассказала, что в течение пяти дней ночи они проводили в подвале, а днем пытались выходить на улицу, ходить домой и готовить есть, пока было светло. "Несколько следующих дней мы спали дома, если это можно назвать сном. Ведь от взрывов дрожали стены и окна, поэтому мы снова спустились в подвал. С нами был мой старший брат, но он сказал, что не будет бегать туда-сюда. Остался в комнате, в которой нет окон, там более-менее безопасно. Еще несколько дней мы провели в подвале, а 7 марта я сказала, что уже не пойду туда. Пожалуй, буду рожать", - вспоминает женщина.

Анна, которая находилась на 40-й неделе беременности, отметила, что до последнего надеялась, что им удастся уехать из Бучи.

"На третий день войны мои родители планировали поехать на запад Украины и хотели забрать нас. Но уже тогда было сложно уехать. Нам предлагали эвакуироваться, но пешком. Дойти до Ирпеня, перейти разрушенный мост и оттуда уехать. На своем сроке я не смогла бы этого сделать. Муж искал варианты, чтобы эвакуироваться на своей машине. Мы хотели забрать с собой хоть какие-то вещи на первое время для младенца, на свои было безразлично", - поделилась женщина, и добавила, что первая попытка эвакуироваться была неудачной.

7 марта у женщины начались схватки, в доме осталась только терапевт, которая согласилась помочь с родами. Сказала, хоть и не помнит ничего о родах, но "ничего страшного, будем рожать". "Когда я поняла, что схватки становятся все сильнее, позвали соседку, которая пришла с еще двумя женщинами. В итоге у меня была такая бригада помощи: врач-терапевт, домохозяйка и дизайнер. И никто ничего не знает. Я рожала в квартире в комнате брата. Там много места на полу, где можно было лечь. Для меня постелили одеяло, рядом поставили люльку, чтобы положить туда ребенка после рождения. Подготовили все ножницы, обработали их. В тот день у нас уже не было ни света, ни газа, ни воды, поэтому выкручивались как могли", - вспоминает женщина.

Анна рассказала, что рожала при свечах, а вместо воды они использовали влажные салфетки и пеленки. Роды длились три часа, дочка родилась чистенькая, и ее не пришлось мыть. Немножко подтерли салфетками и все. "Родила я ровно в 7: 00 утра 8 марта... Мы назвали дочь Алиса", - рассказала женщина.

По ее словам, 10 марта они решили эвакуироваться из Бучи на машине. "Собрались через час и выехали с людьми из соседних домов. Образовалась колонна из 21 машины, все вывесили белые простыни, написали "дети". Мы поехали мимо колонны разбитых танков, разрушенных домов. Видели мирных жителей, которые лежали на обочине мертвые", - сказала Анна.

Она добавила, что на территории домов стояли российские танки, на которых сидели военные и направляли дуло на дорогу. "Очень страшно было проезжать мимо расстрелянных машин с надписями "дети". Я не знала, что будет дальше и удастся ли нам выбраться", - вспоминает Анна.

Но все же семье удалось уехать из Бучи.

"Надеемся, что в городе все уберут и появится возможность туда вернуться. Наш дом уцелел, стены на месте, к счастью, есть куда ехать. Будем заново все ремонтировать, это не страшно. Самое главное, что мы уцелели и выбрались", - подытожила Анна.

Вас также могут заинтересовать новости: