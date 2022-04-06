По его словам, казни гражданских российскими военными задокументированы и опубликованы во всех ведущих международных медиа.

Военные преступления российских оккупантов на Киевщине осудили 45 стран мира.

Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, казни гражданских российскими военными задокументированы и опубликованы во всех ведущих международных медиа. А также были продемонстрированы на весь мир во время заседания Совета Безопасности ООН после выступления президента Украины.

"Военные преступления РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45-ти стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ. Европейский Союз ввел 5-й пакет экономических санкций против РФ", - отметил Монастырский.

Напомним, в КГГА сообщили сколько мирных киевлян стали жертвами российской агрессии.

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