Военные преступления российских оккупантов на Киевщине осудили 45 стран мира.
Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, казни гражданских российскими военными задокументированы и опубликованы во всех ведущих международных медиа. А также были продемонстрированы на весь мир во время заседания Совета Безопасности ООН после выступления президента Украины.
"Военные преступления РФ в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45-ти стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ. Европейский Союз ввел 5-й пакет экономических санкций против РФ", - отметил Монастырский.
Напомним, в КГГА сообщили сколько мирных киевлян стали жертвами российской агрессии.