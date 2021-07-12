Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%).

Три четверти украинцев не доверяют политическим партиям, противоположного мнения - лишь почти 20%.

Об этом свидетельствуют представленные во время пресс-конференции результаты опроса.

Как отмечается в результатах, в целом украинцы не доверяют политическим партиям. "Так, только чуть менее 20% респондентов доверяют политическим партиям. Большинство, а это почти три четверти, – не имеют такого доверия, - говорится в материале.

При этом, как отметили социологи, существуют определенные различия между респондентами разного возраста. Так, молодежь и респонденты старшего возраста чаще доверяют политическим партиям (23,5%), тогда как респонденты среднего возраста менее склонны доверять партиям (около 16%). По партийным симпатиям также наблюдаются определенные различия.

Читайте такжеБолее половины украинцев потребовали бы от РФ компенсаций за преступления режима Сталина – опрос

Избиратели "Слуги народа и "Батькивщины чаще доверяют политическим партиям (около трети). Меньше всего доверяют политическим партиям те люди, которые в целом и не планируют ходить на выборы: только 5%.

Основные причины недоверия политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). Более молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о проблемах доступности политических партий, их несистемной деятельности и отсутствия четкой структуры партии и принятия решений.

Что касается выполнения политическими партиями своих функций, то большинство респондентов скептически оценивают их выполнение. Только относительно участия в государственном управлении и подготовке законов большинство респондентов отвечают утвердительно. Несколько хуже политическим партиям удается формирование политической элиты и выработка политики в различных сферах. А вот хуже всего им удается формирование и эффективная реализация власти, обеспечение связи между властью и обществом и гармонизация интересов различных социальных групп. Немного лучше, но также негативно, респонденты оценивают формирование политической культуры и формулирование целей развития общества.

Также, по мнению респондентов, существующим в Украине политическим партиям больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умения решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%). Также партиям не хватает независимости от олигархов (30%) и прозрачности и подотчетности перед обществом (24,5%). Лишь 8% респондентов считают, что партиям не хватает достаточного финансирования на свою деятельность.

Читайте такжеБолее 60% украинцев поддерживают вступление государства в Евросоюз - опрос

Около 19% украинцев в целом готовы присоединиться к политическим партиям. Больше всего таких среди избирателей "Батькивщины" - почти 24%. Почти настолько готовы участвовать избиратели "ЕС" - 22,5%. В то же время, когда речь заходит о финансировании политических партий, то наиболее щедрыми являются избиратели "Европейской солидарности" - 16%. Избиратели "ОПЗЖ и "Слуги народа реже выражают готовность финансировать политические партии (менее 10%). Наименее активны респонденты, которые не ходят на выборы. Среди них крайне мало респондентов, которые готовы участвовать в политических партиях, и еще меньше готовы финансировать их деятельность. Также присутствуют существенные отличия по полу. Мужчины значительно чаще готовы присоединяться к партиям и финансировать их, в отличие от женщин.

Что известно об опросе

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 до 7 июня 2021 года. Всего было проведено 2003 интервью. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров