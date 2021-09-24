В парке будут самая большая в городе детская площадка и функциональные спортивные локации, в частности, для людей с инвалидностью.

В Каневе возле Шевченковского культурного центра, который недавно был достроен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", теперь создают современный парк.

Об этом рассказал в Facebook председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Мы вдыхаем жизнь в центр города. Вместо серой обыденности, здесь будет все, что нужно для качественного досуга", - написал Скичко.

Восстановление Шевченковского центра, по его словам, стало первым шагом для этого.

В парке, обустройство которого уже начали, будут самая большая в городе детская площадка и функциональные спортивные локации, в частности, для людей с инвалидностью. Строители обещают учесть принципы безбарьерности и инклюзии.

"Мы отстроили Шевченковский культурный центр. Но оставить снаружи все без изменений - это как сделать капремонт в одной комнате, а остальную квартиру оставить в разрухе. Мы же за комплексный подход в любом проекте", - добавил председатель ОГА.

Как известно, история строительства Шевченковского центра началась еще 36 лет назад, а завершить этот долгострой удалось по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Заведение будет называться Shevchenko HUB.

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" стартовала также программа "Большая реставрация" по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, она рассчитана на несколько лет.

Автор: Иван Бойко